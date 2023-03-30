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30 Mart 2023 Perşembe 20:14:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 20:14:00

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e "fırtına" uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin fırtınadan önce "hazırlıklı olun" uyarıları

*Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin.Meteoroloji'den telefonla bilgi alın.

*Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

*Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

*Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

*Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

*Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

*Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

*Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Fırtına sırasında "güvende olun" uyarıları

*Mümkün olduğunca içerde kalın.

*Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

*Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

*Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

*Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

*İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

*Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

*Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.

*Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

Fırtınadan sonra "tedbiri elden bırakmayın" uyarıları

*Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın.

*Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

*Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin.

Etiketler : Meteoroloji Akdeniz fırtına

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