Meteoroloji'den Bursa'nın 5 İlçesine sarı uyarı

Harmancık, Büyükorhan, Keles, Orhaneli, İnegöl ilçelerini kapsayan ve yarın 12.00'dan başlayıp saat 19.00'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağış uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan riski, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"