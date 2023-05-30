Meteoroloji'den Bursa'nın 5 İlçesine sarı uyarı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için Bursa'nın beş ilçesini kapsayan sarı uyarıda bulunuldu.
Harmancık, Büyükorhan, Keles, Orhaneli, İnegöl ilçelerini kapsayan ve yarın 12.00'dan başlayıp saat 19.00'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağış uyarısında şu ifadelere yer verildi:
"Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan riski, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"