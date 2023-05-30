VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Merkez Bankası'ndan "ekonomi aşırı ısınma dönemine girebilir" uyarısı
TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi
Yeni yüzyılda Türk dış politikasının sıcak başlıkları
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
Meteoroloji'den Bursa'nın 5 İlçesine sarı uyarı
Çelik: Önümüzdeki 5 yıl Türkiye Yüzyılı için son derece kıymetli bir dönem
30 Mayıs 2023 Salı 18:19:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 18:19:00

Meteoroloji'den Bursa'nın 5 İlçesine sarı uyarı

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için Bursa'nın beş ilçesini kapsayan sarı uyarıda bulunuldu.

Harmancık, Büyükorhan, Keles, Orhaneli, İnegöl ilçelerini kapsayan ve yarın 12.00'dan başlayıp saat 19.00'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağış uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan riski, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Etiketler : Meteoroloji Bursa sarı uyarı
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX