Meteoroloji'den art arda uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak. İstanbul'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Kasım güncel il il hava durumu raporu...
2 Kasım güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, İstanbul'un da olduğu birçok il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. İş il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 14°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla ile Manisa'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 10°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelini sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında ve doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
YOZGAT 7°C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ARTVİN 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS -2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
VAN 3°C, 13°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 9°C, 17°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 19°C
Az bulutlu
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