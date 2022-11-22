Bu illerde yaşayanlar dikkat!

2 Kasım güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, İstanbul'un da olduğu birçok il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. İş il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 14°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla ile Manisa'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 10°C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelini sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında ve doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

YOZGAT 7°C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ARTVİN 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS -2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN 3°C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 9°C, 17°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 19°C

Az bulutlu