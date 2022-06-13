Meteorolojiden 6 ile turuncu, 37 ile sarı uyarı

Haziran ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı bir hava hakim. Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de birçok kentte gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Haziran ayının ortalarına gelmemize rağmen yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor.

Meteorolojinin sitesine bugün 41 ile sarı 1 ile de turuncu kodlu uyarı geldi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AFAD'DAN SEL UYARISI

AFAD tarafından yapılan paylaşımda ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞIŞLAR NORMAL Mİ?

Kısa vadede bakınca iklim değişikliği ile ilişkilendirmek doğru değil ama artık bizim normalimiz bu bunu kabul etmemiz lazım. Uzun vadede iklim değişikliğine bağlayabiliriz. Kentleşme ve altyapıdaki sorunlara bağlayabiliriz. Orman yangınlarını da aşırı yağıları da beklenmedik bu rüzgarların hepsini de artık normalimiz olarak kabul edip buna göre şehir altyapılarını hazırlayıp tedbirlerimizi önlemlerimizi almamız gerekiyor.

BU YAZ NASIL GEÇECEK?

Bu yazı biraz daha yağışlı geçirmeyi ümit ediyoruz ama tabii ki bu kadar ekstrem bir şekilde olmamışını da ümit edelim. Ülkemize sık sık bu basınç sistemleri uğrayacak gibi gözüküyor. Bu yaz geçtiğimiz yaza göre daha yağışlı daha serin olacak gibi görünüyor. Ancak ekstrem olaylara hazırlıklı olmalıyız.