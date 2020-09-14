Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

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14 Eylül 2020 Pazartesi 09:43:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 09:54:00

Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı!

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Eylül hava durumu raporunu yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre 6 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'da hafif ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinde hafif ve yerel sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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