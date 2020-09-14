Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı!
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Eylül hava durumu raporunu yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre 6 ilde sağanak yağış bekleniyor. Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'da hafif ve sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinde hafif ve yerel sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
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