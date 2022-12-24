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24 Aralık 2022 Cumartesi 18:22:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 18:22:00

Asıl kış şimdi başlıyor: Lapa lapa kar yağacak! İşte o iller...

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Meteorolojik kaynaklar, pazar gününden itibaren birçok ilde kar yağışı görüleceğini açıkladı.

Türkiye soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Meteorolojik kaynaklar, pazar gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış görüleceğini duyurdu. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de ise kar yağışı etkili olacak.

KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK İLLER

Pazar gününden itibaren kar yağışı görülecek iller şöyle sıralandı:

Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane.

Pazartesi günü ise tam 28 il için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller de şöyle:

Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan

Etiketler : Meteoroloji hava durumu Batı Karadeniz Kar Yağışı
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