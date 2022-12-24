Asıl kış şimdi başlıyor: Lapa lapa kar yağacak! İşte o iller...

Türkiye soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Meteorolojik kaynaklar, pazar gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış görüleceğini duyurdu. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de ise kar yağışı etkili olacak.

KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK İLLER

Pazar gününden itibaren kar yağışı görülecek iller şöyle sıralandı:

Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane.

Pazartesi günü ise tam 28 il için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller de şöyle:

Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan