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21 Kasım 2022 Pazartesi 21:24:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 21:24:00

Meteoroloji'den 4 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sarı uyarıda bulundu. Buna göre yarın Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 kenti kuvvetli yağışa karşı uyardı.

Yayımlanan haritaya göre, yarın Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Etiketler : Meteoroloji hava durumu kuvvetli yağış
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