Meteorolojiden 4 ilde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Erzurum ve Ağrı'da 13, Iğdır'da 20, Erzincan'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 33, Erzincan ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.