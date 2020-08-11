  • BIST
    1098.43
  • Dolar
    7,2509
  • Euro
    8,5548
  • Altın
    461,6160
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taksiyle otomobil çarpıştı 9 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutl ...
Lübnan'da halkın talepleri net: Parlamento değişmeli
İkinci bebeğin cinsiyeti belli oldu! Buse Varol ve Alişan'ın ilk çocukları Burak'a kız kardeş geliyor
Ömer Çelik'ten AB'ye Yunanistan çağrısı: Yunan tiyatrosuna izin verilmemelidir
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist teslim oldu
Valencia'da koronavirüs vakası
Meteorolojiden 4 ilde sağanak yağış uyarısı
AK Parti'den 81 ilde Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz, otel yerine kampta tatil yapmayı tercih etti
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bine dayandı
Mehmetçik Suriye'de göz açtırmıyor! 21 terörist gözaltına alındı
Türkiye'den dünyaya 'Doğu Akdeniz' mesajı: Asla taviz vermeyeceğiz
Rusya'da vaka sayısı 900 bine dayandı
Fas'tan Arap Birliği'ne çağrı : Köklü reformlara ihtiyaç var
Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel vaka sayılarındaki artışın nedenini açıkladı: Ailesel va ...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
AK Partili Bülent Turan, CHP'li başkanlarla görüştü: Polemiklerle zaman kaybetmemeliyiz
Esed rejimi ve İran'dan İdlib hattına askeri yığınak
Mardin'de terör örgütüne operasyon
Aygün Alüminyum Hollanda'daki 2. Projesi Olan Y Towers'da Dizayn Çalışmalarına Başladı
İstanbul'da şaşırtan olay! İETT otobüsü ikiye ayrıldı
2021 yılından sonra kabus bitecek! Yağdonduran Tüneli'nde sona doğru
11 Ağustos 2020 Salı 13:15:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 13:15:00

Meteorolojiden 4 ilde sağanak yağış uyarısı

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Erzurum ve Ağrı'da 13, Iğdır'da 20, Erzincan'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 33, Erzincan ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER