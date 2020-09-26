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26 Eylül 2020 Cumartesi 21:29:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 21:37:00

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul'un da dahil olduğu 12 il için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için İstanbul dahil 12 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın İstanbul, Balıkesir, Yalova, Bursa, Manisa, Isparta, Burdur ve Muğla çevreleri ile Antalya, Aydın, İzmir'in iç kesimleri ve Denizli'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağışın ardından kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Meteoroloji’nin açıklamasında “Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara’nın batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 hamlesi 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumu tahminleri ise şu şekilde:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının, yarın İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 hamlesi 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Muğla çevreleri ile İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Aydın’ın doğu kesimleri ve Denizli’nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, yarın Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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