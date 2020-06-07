Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Haziran hava durumu yayınlandı. Bilindiği üzere uzun süre sonra ilk defa yurt genelinde bir pazar günü hiç bir ilde sokağa çıkma yasağı yok. Bu nedenle bugün dışarıda sevdikleriyle plan yapanlar "Bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 4 ilk için yağmur uyarısı yapıldı. Yağışların öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. İşte 7 Haziran hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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