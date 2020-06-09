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09 Haziran 2020 Salı 09:58:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 09:58:00

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Haziran hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre 3 büyük ilde ve yurt genelinde hava sıcaklıklarının 30 derece ve civarında seyretmesi bekleniyor. Öte yandan Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve İç Anadolu Bölgesi'nin bazı bölgelerinde öğle saatlerinde yağmurun etkili olması bekleniyor. İşte 9 Haziran hava durumu raporu…

9 Haziran hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlere göre bugün öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve İç Anadolu Bölgesi’nin bazı bölgelerinde yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların ise Ankara, İzmir ve İstanbul’da 30 dereceyi görmesi tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 9 Haziran hava durumu raporu…

YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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