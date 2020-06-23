  • BIST
    116117
  • Dolar
    6,8599
  • Euro
    7,7453
  • Altın
    387,3700
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ulaştırma Bakanlığı'ndan karayolu taşımacılarına yeni düzenleme
12 hafta sonra 'dipten' çıkan Kayserispor'da umutlar yeşerdi
Son 16 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Yeni paket geliyor
ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması
Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü
Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi krediye rekor başvuru
Alman gazetesi Bild'den Merkel'i çileden çıkartacak Türkiye haberi: Berlin'den daha güvenli
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 194 bini geçti
Wİ-Fİ dönemi geride kalıyor! İşte yeni nesil internet: Lİ-Fİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: PARDUS, Diyanet'in 10 bin bilgisayarında kullanılacak
Borsa güne yükselişle başladı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 185 bini aştı
Kuzey Kutbu'nda tarihi sıcaklık
Somali'de Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısı girişimi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan flaş YKS açıklaması: 'İhtimal yok'
Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesi olayında flaş gelişme!
Fenerbahçe'ye FIFA şoku! Bir fesih daha gelebilir
Suudi Arabistan'ın Hac kararı ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş açıklama
Teröristbaşı Murat Karayılan 14 işçiyi nasıl katlettiklerini anlattı
HDPKK'lı Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltında
Meteoroloji uyardı: Sel, yağmur ve dolu geliyor!
İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırılar: 14 ölü, 90 yaralı
23 Haziran 2020 Salı 09:43:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 09:51:00

Meteoroloji uyardı: Sel, yağmur ve dolu geliyor!

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Haziran hava durumu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla beraber yağışların yer yer dolu olarak görülmesi bekleniyor. Öte yandan hortum ve fırtınaya karşı vatandaşlar tedbirli olmaları yönünde uyarıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl?

Hava durumu 23 Haziran raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere yurdun batı kesimleri için sağanak yağış, fırtına ve dolu uyarısı yapıldı. Başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar “Hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 23 Haziran Salı günü hava durumu son tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya), Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER