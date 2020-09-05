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05 Eylül 2020 Cumartesi 10:20:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 10:20:00

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Kaynak: IHA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında olacağı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 40

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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