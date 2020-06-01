Hava durumu 1 Haziran raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yayınlanan son tahmin raporuna göre yağışlı havanın gün içerisinde yurdun kuzey ve batı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, 1 Haziran hava durumu…

HAVA DURUMU – 1 HAZİRAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı