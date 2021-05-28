Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, kuzey ve kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren ise Trakya (Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli ve Edirne'nin güneyi) ile Balıkesir çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KARADENİZ'DE 6 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü de Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri için yerel, kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.