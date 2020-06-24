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24 Haziran 2020 Çarşamba 10:32:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 10:33:00

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporları içerisinde 9 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul'un da yer aldığı illeri tek tek açıklayan MGM hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu. İşte 24 Haziran 2020 Meteoroloji hava durumu verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM “Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” uyarısında bulundu.

EDİRNE °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 29°C Parçalı bulutlu

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