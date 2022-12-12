Meteoroloji uyardı: İzmir'de şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yağışın bu gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yarın ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor."

Yetkililer, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.