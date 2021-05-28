  • BIST
    1405.17
  • Dolar
    8,5810
  • Euro
    10,4677
  • Altın
    521,0610
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kaan'ın modası hep aynı
Atak'a müthiş özellik
Hazırlıklar başladı! Biden'dan kritik PKK/YPG hamlesi
Resmen duyurdular: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanarak hazırladık
Darbenin siyasi tahrikçileri hala duruyor
Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine tepki... "Kaynakları ne yaptınız?"
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Glütensiz diyet zayıflatmaz sağlık kazandırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Mayıs
Odaklanma sorununa çare tüyolar
EVDE GEÇİRİLEN ZAMANLA BİRLİKTE ALERJİLER ARTIYOR
Korona, atıştırma sıklığını yükseltti
Taksim'e yapılan ve bugün açılacak cami birçok yeniliği barındırıyor
Milliler geriden gelip kazandı: İşte maç özeti
Diyarbakır'da bombalı araç paniği! Böyle patlatıldı
Biden, Suriye'deki petrol bölgeleri için muafiyeti kaldırıyor
Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor
Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi
'ULAQ', hedefi başarıyla vurdu
İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
Türkiye'de 8 bin 426 yeni vaka görüldü
Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçları yeniden yapılandırılacak
Bilgisayar korsanları "Hackİstanbul"da ter dökecek
Dışişleri'nden Almanya'ya FETÖ tepkisi
28 Mayıs 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 08:00:00

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, Marmara, kuzey Ege, batı Karadeniz ile orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Meteoroloji'den yayımlanan 18 Mayıs hava durumu raporuna göre Marmara, kuzey Ege, batı Karadeniz ile orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa)eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı, İç Anadolu'nun kuzeybatısında batı ve güneybatı zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Yağışların kuzey ve batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Gök gürültülü sağanak yağış sağanak istanbul
Çok izlenmek istiyor

Çok izlenmek istiyor
Demet'e ‘Eurovision' tepkisi

Demet'e ‘Eurovision' tepkisi
Serdar cover'ı

Serdar cover'ı
Mankenlik için 10 bin adım

Mankenlik için 10 bin adım
Ayrılığın acısını anlattı

Ayrılığın acısını anlattı
Kendi yaşadıklarımı düşünerek ağlıyorum

Kendi yaşadıklarımı düşünerek ağlıyorum
Estetiksiz bir tek kol kalmıştı

Estetiksiz bir tek kol kalmıştı
İlk başrol heyecanı

İlk başrol heyecanı
Aşk bahane görüntü sohbet şahane

Aşk bahane görüntü sohbet şahane

EN ÇOK OKUNAN HABERLER