Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Meteoroloji'den yayımlanan 18 Mayıs hava durumu raporuna göre Marmara, kuzey Ege, batı Karadeniz ile orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa)eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı, İç Anadolu'nun kuzeybatısında batı ve güneybatı zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.Yağışların kuzey ve batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık