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25 Ocak 2022 Salı 19:05:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 19:05:00

Meteoroloji uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor

Kaynak: AA

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Tokat, Ordu, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl çevreleri ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri için yoğun kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu geceden itibaren Tokat'ta, Samsun'un doğusunun iç kesimleri, Ordu, Giresun ile Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar bekleniyor.

Yağışların genel olarak yarın gece, Trabzon ve Giresun çevrelerinde ise perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yoğun karla birlikte ulaşımda aksama, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

- DOĞU KESİMLERDE YOĞUN KAR UYARISI

Ayrıca yarın günün ilk saatlerden itibaren doğu kesimlerde görülecek karın, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl çevreleri ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde de başta buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji kar uyarısı Genel Müdürlüğü
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