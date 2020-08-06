Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos hava durumu raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Gün içerisinde özellikle dışarıda işi olanlar tedbirli olmak amacıyla “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Sizler için güncel hava durumu ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, 6 Ağustos hava durumu raporu ve “Bugün hava nasıl?” sorusunun cevabı…
HAVA DURUMU - 6 AĞUSTOS
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
FIRTINAYA DİKKAT
Öte yandan hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli(30-50 km/sa)esmesi bekleniyor.
Üç büyük şehrimiz ise hazırlanan hava durumu raporunun özetleri şu şekilde:
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- Temmuz ayında yağışlar geçen yıla nazaran yüzde 37 azaldı
- Bir tören vakası daha! Nişan sonrası tüm köy karantinada
- Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
- Araç çarpan 2 hayvan telef oldu
- 4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü
- İzmir'de Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı