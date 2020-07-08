  • BIST
    120153
  • Dolar
    6,8650
  • Euro
    7,7519
  • Altın
    396,2780
İstanbul
21 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeşim, Covid-19 sürecindeki üretim güvenliğini belgelendirdi
Korona tedavisinde umut olacak çalışma!
MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'ye gidiyor
Benfica sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet
En sorunlu platform belli oldu!
Bursa'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları yeniden başladı
Türk iş adamlarından ABD'deki 'kardeş şehir' Maryland eyaletine tıbbi yardım
Borsa güne yükselişle başladı
BDDK'dan bankalara normalleşme döneminde kolaylık uyarıları
Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlarda... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Büyük fırsat Türkiye'nin kapısına geldi! Ülkeye para akacak...
Sular durulmuyor! Ozan Güven için tutuklama talebi
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti
Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Hafter'e bir darbe daha vurulacak!
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı!
MSB'den son dakika açıklaması!
Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya
Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor
Aylar öncesine geri dönüş! FED'den umutları kıran açıklama
Ne yazık ki aralarında Müslüman ülkeler de var! 46 ülkeden skandal imza
08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:44:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:48:00

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Malatya, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük'ün batısı, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2),Ordu, Giresun, Trabzon’un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa),İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük'ün batısı, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2),Ordu, Giresun, Trabzon’un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa),İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER