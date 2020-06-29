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29 Haziran 2020 Pazartesi 09:38:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 09:38:00

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Haziran hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde güneşli hava etkili olurken 7 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl?

Hava durumu 29 Haziran Pazartesi raporu haftanın ilk işi gününde sokağa çıkacaklar tarafından günün en çok merak edilip araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde güneşli hava gün içerisinde etkili olurken 7 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Haziran hava durumu raporu…

29 HAZİRAN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Giresun'un iç kesimleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Hakkari ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Üç büyük il için hava durumu raporu şöyle:

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

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