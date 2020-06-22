  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tüketici güven endeksi arttı
Borsa güne yükselişle başladı
Diyarbakır Lice'de 7 milyon 571 bin kök Hint keneviri ile 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi
Brent petrolün varili 42,11 dolar
Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Altun: Gerçek dışı, trajikomik...
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Cemal Kaşıkçı'nın yakın arkadaşına uyarı: Hedeftesin, arkanı kolla
Sisi'ye karşı Libya ve Türk bayraklı gösteri
Kortizonlu ilaçları kullananlara koronavirüs uyarısı!
La Liga'nın yeni lideri Real Madrid
Altın 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık başladı
Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471'e yükseldi
Avustralya'da Kovid-19 vakaları artıyor
Bolivya 6 Eylül'de genel seçime gidiyor
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı
ABD'de genç nüfusta Kovid-19 vaka sayısı artıyor
Büyükler söz dinledi, gençler oralı bile değil
Türkiye'de bu yöntemle virüs yok olur ama 5 milyon kişi ölebilir
Türkiye'den kritik hamle: Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs kurulabilir
Resmen açıklandı! 157 günde 6 milyar dolarlık zarar
Dolarda ikinci dalga endişesi!
Libya Başbakanı Serrac'dan Sisi hamlesi
22 Haziran 2020 Pazartesi 09:48:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 09:48:00

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

ABONE OL

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA HAVA DURUMU:

Bursa’da hava sıcaklılarının gün içerisinde en düşük 21, en yüksek ise 29 dereceyi görmesi bekleniyor. Öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken saat 12’den sonra gece yarısına kadar yağışlı havanın il genelinde etkili olması tahmin ediliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER