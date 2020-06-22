Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA HAVA DURUMU:

Bursa’da hava sıcaklılarının gün içerisinde en düşük 21, en yüksek ise 29 dereceyi görmesi bekleniyor. Öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken saat 12’den sonra gece yarısına kadar yağışlı havanın il genelinde etkili olması tahmin ediliyor.