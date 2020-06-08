  • BIST
    110603
  • Dolar
    6,7813
  • Euro
    7,6545
  • Altın
    369,3500
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
Koronavirüs salgınında 24 saat...
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vakası kalmadı
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
"Atıktan oyuncağa" projesini geliştirdiler
BAE'ye ait İHA'lar hastaneye saldırdı
Şov yaparken ölümden döndüler
Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı
Trabzonspor'da Göztepe mesaisi sürüyor
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bine yaklaştı
Kuyumculuk sektöründen geçici olarak '24 taksit' talebi
Çukurova çiftçisi rotayı mısırdan sera ve narenciye ürünlerine çevirdi
'OPEC'in üretim kesintisi kararı petrol piyasasını olumlu etkileyecek'
Tüketici teknolojisi pazarında Kovid-19 etkisi: Bilgisayar ve webcam satışları arttı
Bursa'dan korkutan haber geldi! Tam bitecek derken...
Esed'e soğuk duş, TL kullanmaya başladılar! Tutuştu, orduya emri verdi...
Ayasofya için kritik gün! Ayasofya tekrar ibadete açılacak mı?
Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Çok kritik korona hamlesi!
Sürpriz gelişme, seçim sistemi değişiyor! Yüzde 5 şartı...
Oval Ovis'te büyük kapışma: Trump'a rest çekti!
Vaka sayısı 7 milyonu aştı!
13 ilde dev operasyon! 74 kişi hakkında yakalama kararı...
08 Haziran 2020 Pazartesi 10:18:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 10:18:00

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Öte yandan 9 il için yağmur uyarısı yapıldı. Bununla birlikte yağmur uyarısı yapılan illerde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece arasında düşmesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 8 Haziran hava durumu raporu...

Hava durumu 8 Haziran raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde havanın güneşli ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bununla birlikte 9 il için yağmur uyarısı yapıldı. Peki, haftanın ilk gününde hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu 8 Haziran tahminleri…

9 İL İÇİN YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde ise hava durumu şu şekilde:

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER