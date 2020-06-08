Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Hava durumu 8 Haziran raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde havanın güneşli ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bununla birlikte 9 il için yağmur uyarısı yapıldı. Peki, haftanın ilk gününde hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu 8 Haziran tahminleri…

9 İL İÇİN YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük ilde ise hava durumu şu şekilde:

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık