Meteoroloji tarih verdi! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde yer alan bilgilere göre; hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken, hafta başı hava sıcaklıkları düşecek ve yağış etkisini gösterecek.. İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı. Hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken pazartesi günü sağanak yağışlar geri geliyor. Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU SICAK VE GÜNEŞLİ HAVA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu
VAN °C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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