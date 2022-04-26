Meteoroloji 20 il için uyardı!

Meteoroloji, sağanak ve toz taşınımı için uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Nisan hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, 20 ilde sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgeler de ise yer yer pus ve sis hadisesi yaşanacakken bazı bölgelerde ise yer yer toz taşınımı meydana gelecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Sivas, Kayseri ve Malatya çevreleri ile Kastamonu ve Karabük'ün güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu Salı Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) çok bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu Salı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 23°C

Az bulutlu

HATAY 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın doğusu çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu Salı Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 9°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Salı güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 11°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 13°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, gece ve sabah yer yer puslu ve sisli

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Salı bölgenin doğusu ile Malatya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu, Salı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 5°C, 21°C

Parçalı bulutlu, Salı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA 11°C, 29°C

Parçalı bulutlu Salı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu Salı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son Dakika! Meteoroloji 26 Nisan hava durumu raporunu yayımladı: 20 il için sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ŞANLIURFA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu