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17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:10:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:10:00

Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat

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Meteoroloji 17 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Bu akşam İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi kuvvetli sağanak yağışlı olacak.

"İstanbul'da yağmur yağacak mı?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlara yanıt son dakika itibarı ile Meteroloji'den geldi. Bu akşam İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi kuvvetli sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının batıda 2 ila 4 derece artacağı, doğuda 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa),Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 30°C

Az bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : yağmur sağanak istanbul ankara izmir
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