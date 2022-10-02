Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı

2 Ekim Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre yurdun, kuzey ve iç kesimlerdeki bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağışların öğleden sonra etkili olmasının beklendiği açıklandı. İşte 2 Ekim Pazar yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor.

Yetkililer, iç kesimlerde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, izmir'in kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 34°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 34°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 34°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Az bulutlu