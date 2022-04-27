VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya duyurdu: İki ülkeye doğalgaz akışı kesildi
İftarda buluştular
Hayali İngilizce gösteri
Panik gecesi
Yeğen sevgisi
Jennifer bile olsa dönüp bakmam
Assange için sustular, Kavala için kükrediler
Muhalefetin iddiaları çürüdü!
"İstanbul'daki müzakereler ciddi bir atılımdı"
Milli Muharip Uçak ve HÜRJET için heyecanlandıran açıklama
Devasa asteroid dünyaya yaklaşıyor
Kovid-19'u böyle aştık!
Kim Jong-un resmen ilan etti
Sağanak geliyor
Erken tanı ve doğru müdahale ile otizm yenilebilir
Meme kanseri kalbi de yoruyor
Kilo arttıkça horlama da artıyor
İlkbaharda çocuklara rinovirüs uyarısı: Eller sık sık sabunla yıkanmalı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -27 Nisan
Kovid sonrası diyabet riski artıyor
Bakan Kurum: Türkiye artık vatandaşlarını afetlere teslim etmiyor
Gazprom, Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu "teyit" etmedi
'S-400'lerin ikinci partisinin alımı gündemde'
ABD'de kalp krizini önlemek için artık aspirin tavsiye edilmiyor
27 Nisan 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 09:40:00

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Sağanak geliyor

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında 27 il için sağanak yağmur uyarısında bulunuldu. Bu illerde yaşayan vatandaşların sağanak yağışlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

27 Nisan Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre 27 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

Etiketler : yağmur sağanak istanbul marmara
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Kızının adı Ela olacak

Kızının adı Ela olacak
Estetik yokmuş kemik yapısı değişmiş

Estetik yokmuş kemik yapısı değişmiş
Evlilik teklifleri aldım

Evlilik teklifleri aldım
Aile toplantısı

Aile toplantısı
Hamilelik güzel geçiyor

Hamilelik güzel geçiyor
Müziğe hızlı giriş

Müziğe hızlı giriş
Baba- kız günü

Baba- kız günü
Koruma gerginliği

Koruma gerginliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER