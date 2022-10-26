Meteorolojiden o iller için sağanak yağış uyarısı

6 Ekim Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normaller üzerinde seyredecekken bazı illerde yağış bekleniyor. İşte 26 Ekim Çarşamba günü il il hava durumu...



Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Osmaniye, K. Maraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yarın zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.