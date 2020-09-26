Meteoroloji Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekliyor
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara'nın batısı ile Ege'de öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2-4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Türkiye genelinde havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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