Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23-27 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; pazar günü 28 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların pazartesi ve salı günleri ise özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde beklendiği bildirildi.

METEOROLOJİDEN 28 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İşte MGM'nin hava durumu tahmin haritasına göre sağanak yağışın etkili olacağı iller:

Iğdır, Ağrı, Van, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

* İstanbul 14°C, 23°C

Az bulutlu

* Çanakkale 15°C, 25°C

Az bulutlu

* Kırklareli 10°C, 26°C

Az bulutlu

* Kocaeli 12°C, 26°C

Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

* İzmir 18°C, 30°C

Az bulutlu

* Afyonkarahisar 5°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

* Manisa 13°C, 31°C

Az bulutlu

* Muğla 10°C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Adana 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

* Antalya 18°C, 32°C

Az bulutlu

* Hatay 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

* Isparta 8°C, 26°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Ankara 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

* Çankırı 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

* Eskişehir 6°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

* Konya 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* Bolu 3°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

* Düzce 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

* Kastamonu 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

* Zonguldak 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Artvin 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

* Samsun 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* Tokat 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* Trabzon 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

* Erzurum 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

* Kars 8°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

* Ağrı 9°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

* Van 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

* Adıyaman 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

* Diyarbakır 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

* Gaziantep 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

* Siirt 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık