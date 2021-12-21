Meteoroloji'den Türkiye geneli kar ve yağış uyarısı

Meteoroloji il il uyardı: Çok sayıda ile kar yağışı uyarısı, günlerce sürecek!
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Türkiye'yi soğuk ve karlı günler bekliyor. İstanbul'da sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken 6 il için "turuncu", karla karışık yağmur beklenen 10 il için de "sarı kod" uyarısı yapıldı. İşte 21 Aralık Salı güncel hava durumu raporu...
21 Aralık salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Havalar soğuyacak, kar yağışı günlerce devam edecek. Hava sıcaklıklarındaki düşüşün sürmesi beklenirken Meteoroloji, yoğun kar yağışı beklenen 6 il için "turuncu", karla karışık yağmur beklenen 10 il için de "sarı kod" uyarısı yaptı. İstanbul'da ise sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta beklenen karla karışık yağmur için "sarı kod" uyarısı yapıldı.
Yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.
Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri yer yer kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Göller yöresinin aralıklı kar yağışlı, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
YOZGAT °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ÇORUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Adıyaman haricinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
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