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08 Temmuz 2023 Cumartesi 19:53:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 19:53:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları neticesinde İstanbul'da beklenen yağış başladı

Kaynak: AA

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İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda beklenen yağış, akşam saatlerinde başladı.

Kentin Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sağanak nedeniyle vatandaşlar otobüs duraklarına ve caddelerdeki iş yerlerine sığındı.

Avrupa Yakası'nda ise Taksim, Sarıyer, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara geçti.

Sağanak, kent genelinde aralıklarla devam ediyor.

Etiketler : meteoroloji genel müdürlüğü yağış uyarısı İstanbul
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