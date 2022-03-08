VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin'den yaptırımlara karşı hamle
Meteoroloji bu bölgeleri uyardı: Yoğun kar ve sağanak geliyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 13 bini geçti
Zelenskiy: Pes etmeyeceğiz
Türkiye'de 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
Biden: Rusya'dan hem petrol hem doğalgaz ithalini yasaklıyoruz
Manisa'da soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Tüketici teklifi TBMM'ye sunuldu
Kar altında zorlu tahliye! Ateşkes sağlanan 5 kentte siviller göç yolunda
Ukraynalı hasta bebek ve annesini Türk hekimler tedavi etti
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'ta HGS dönemi başlıyor
Fırıncılar TMO'nun sağladığı un sayesinde ekmek fiyatlarında artış beklemiyor
İsrailli uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
Bakan Kurum: 2021 yılı sonu itibarıyla zeytin alanı büyüklüğümüzü 890 bin hektara çıkardık
Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü
Tehdit etti, işten attırdı
Çin'den korkutan Ukrayna iddiası!
Türk SİHA'larına yeni yol göründü!
Türkiye'yi kaybetmemek için taleplerinden vazgeçtiler!
Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar”ı YouTube kanalında ...
Fiyatları etkileme ve stokçuluğa ağır cezalar geliyor
"İhbar edin gerekeni yaparız"
Bakan Dönmez rezerv miktarını açıkladı!
08 Mart 2022 Salı 22:23:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 22:23:00

Meteoroloji bu bölgeleri uyardı: Yoğun kar ve sağanak geliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya'nın doğusunda çarşambadan cuma gününün ilk saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, perşembe günü kar yağışının zamanla 500 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de, çarşamba gününden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışının oluşturacağı buzlanma, don ve çığ ile sağanağın neden olacağı su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Etiketler : meteoroloji kar yağışı sağanak yağış
Düğün alışverişi

Düğün alışverişi
7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Yeşilay'ın ‘esnaf elçileri'

Yeşilay'ın ‘esnaf elçileri'
'Hakim'le dönüyor

'Hakim'le dönüyor
Şarkının ‘Adı Yok'

Şarkının ‘Adı Yok'
İrem benim şarkımı okuyamaz

İrem benim şarkımı okuyamaz
Hayat sürprizlerle dolu

Hayat sürprizlerle dolu
Hollywood'ta setten kovulmuş

Hollywood'ta setten kovulmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER