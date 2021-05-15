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15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:36:00

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında 15 Mayıs Cumartesi hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre Marmara, Ege Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunun, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 27, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Çatalca ve Silivri ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 28, Parçalı bulutlu.

KIRKLARELİ: 28, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 26, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

MUĞLA: 28, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 31, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 27, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 26, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KONYA: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

BOLU: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

SAMSUN: 21, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ARTVİN: 31, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 25, Parçalı bulutlu.

KARS: 24, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AĞRI: 25, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 23, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADIYAMAN: 33, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 33, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık.

Etiketler : yapmur sağanak istanbul ankara
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