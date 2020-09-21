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21 Eylül 2020 Pazartesi 10:02:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 10:02:00

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Kaynak: IHA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Özellikle öğle saatleri itibariyle İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nin bir kısmı ve Ege için şiddetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yağmur uyarısı yapıldı. Ayrıca Doğu Karadeniz kıyıları ile Kayseri'nin güney kesimleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, kuzeyinin yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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