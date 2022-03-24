İstanbullular dikkat!

İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 24 Mart Perşembe hava durumu tahminleri açıklandı. Peki 24 Mart 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Hava durumu raporuna göre yurdun birçok bölgesinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yetkililer çığ, buzlan ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Yozgat ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı

DENİZLİ 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ile Antalya çevrelerinin, gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile yarın bölgenin batı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışilı

ESKİŞEHİR -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 4°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT 1°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş ve Bingöl ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -8°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

SİİRT 2°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yağmurlu