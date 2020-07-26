Meteoroloji bölge bölge uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını duyurdu. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. MGM son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Meteoroloji bölge bölge uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
- Batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı
- Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle son buldu
- Ayasofya-i Kebir Cami önünde 4 bin kişiye sıcak çorba
- Üvey babasını bıçaklayan şüpheli yakalandı
- Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü