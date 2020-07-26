Meteoroloji bölge bölge uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. MGM son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı