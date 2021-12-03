Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

3 Aralık güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulunurken gün boyu etkili olması beklenen lodos nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Gece kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, bugün sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor.

Yağışların, cumartesi akşama kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

GÜN BOYU ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi için de fırtına uyarısı yapıldı. 06.00-22.00 saatleri arasında lodos, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Şiddetli esecek lodos nedeniyle vatandaşların olası çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

THY'DEN LODOS TEDBİRİ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da beklenen kuvvetli rüzgara ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Meteoroloji verilerine göre sert rüzgar bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz."

BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Geyikli ile Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilmeyecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık