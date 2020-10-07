Meteoroloji açıkladı: 4 ilde sıcaklıklar 8-10 derece düşecek
Kaynak: AA
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te, hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 4 kentin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile 2 gün sürecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği öngörülüyor.
Yağışlı sistemle birlikte bölgede sıcaklıların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güney batıdan (lodos) perşembe ve cuma günü yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yağışların, cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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