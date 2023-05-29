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29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:16:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:16:00

Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kaynak: AA

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İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağış yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Ankara, Konya, Çankırı, Eskişehir'in doğusu, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Etiketler : Meteoroloji yağış sağnak
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