Mete Koçak: Tatil öncesi mikro kaynak yöntemine olan ilgi arttı

Kısa ya da seyrek saçlara sahip olan kişiler özellikle tatil dönemlerinde uzun, gür ve canlı görünen saçlar için kaynak saç uygulamasını tercih ediyor. Bu uygulamayı yaptırmak isteyen ancak buna cesaret edemeyen kişilerin sayısı da bir hayli fazla. Ankara'da kendi adını taşıyan salonunda hizmet veren kuaför Mete Koçak, uzmanlık alanı olan mikro kaynak yöntemine dair merak edilenleri anlattı. İşlemin şeffaf kapsül granüllerin ısı ile eritilerek saçlara birleştirilme şeklinde yapılan hızlı ve etkili sonuçları olan bir yöntem olduğunu belirten Koçak, "Kullanılan malzemeler kaliteli olur, alanında uzman bir kuaför tarafından yapılırsa uygulama birçok avantaj barındırıyor" diye konuştu.

HIZLI SONUÇ ALMAK İSTEYENLER TERCİH EDİYOR

Mikro kaynağın kimlere uygulanabileceği konusuna da açıklık getiren Mete Koçak "Müşterilerimiz arasında birinci grubu saçları zayıf ve az olanlar oluşturuyor. Bu grupta olanlara sıkça uyguladığımız bir yöntem" deyip ekledi: "Tatil öncesi hızlıca saçlarını uzatmak isteyen ya da mevcut saçlarından sıkılıp yenilik arayanların da kurtarıcısı olan bir yöntem. Bu iki grup dışında kimyasal işlemlerden zarar görmüş, yanmış, yıpranmış, dipleri yoğun, uçları seyrek ve hacmi az saçlara sahip olanlar mikro kaynak yöntemini gönül rahatlığıyla tercih edebilirler."

HAVUZDA VE DENİZDE SORUN YARATMIYOR

Saç uygulamaları arasında popüler bir işlem olan mikro kaynağın avantajlarına da dikkat çeken Mete Koçak sözlerini şöyle sürdürdü: "Mikro kaynak ile tasarlanan saçlar, özel fırçasıyla kolayca taranabilir. Hazırlanan saçlar gerçek saçlar oldukları için günlük kullanımda fön, maşa gibi ısıl işlemlere dayanıklıdırlar. Sıcak suda, sauna ve hamam buharında erimezler. Havuzda ve denizde kullanım talimatlarına uyulduğunda herhangi bir sorun yaşatmaz. Gerçek saçlardan hazırlandığı için donör saçların, kullananın kendi saçlarına zarar verme riski çok düşüktür."