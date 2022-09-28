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28 Eylül 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 16:30:00

Meslek liselilerden alkışlanacak hizmet

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Diyarbakır'da 3 meslek lisesinin yiyecek-içecek hizmetleri bölümünde okuyan 92 öğrenci, öğretmenevinde oluşturulan mutfakta haftanın 5 günü, taşımalı sistemle eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liseler için öğle yemeği hazırlıyor.

Diyarbakır'da 3 meslek lisesinin yiyecek-içecek hizmetleri bölümünde okuyan 92 öğrenci, öğretmenevinde oluşturulan mutfakta haftanın 5 günü, taşımalı sistemle eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liseler için öğle yemeği hazırlıyor.

Gündüz hazırlıklara başlayan meslek lisesi öğrencileri, okullara taze ve sıcak bir şekilde yemeklerin ulaştırılması için gece de mesai yapıyor. Büyük bir emek ve özenle hazırlanan yemekler, termoslarla sabah karşı okullara ulaştırılıyor.

Diyarbakır'da taşımalı sistemle eğitim veren okullardaki öğrencilerin öğle yemeği, meslek liselilerce gece saatlerine kadar süren mesaiyle hazırlanıyor. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek-içecek hizmetleri bölümünde okuyan 92 öğrenci, okullarında ve Diyarbakır Öğretmenevinde oluşturulan mutfakta haftanın 5 günü öğretmenlerin kontrolünde, taşımalı sistemle eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liseler için öğle yemeği hazırlıyor. Gündüz hazırlıklara başlayan meslek lisesi öğrencileri, okullara taze ve sıcak bir şekilde yemeklerin ulaştırılması için gece de mesai yapıyor. Büyük bir emek ve özenle hazırlanan yemekler, termoslarla sabah karşı okullara ulaştırılıyor.

"Öğrencilerimiz büyük bir özveriyle bu yemekleri yapıyor" İl Mili Eğitim Müdürü Murat Küçükali, son dönemde meslek liselerinde büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek, meslek liselerinin yaptığı üretimlerle adından söz ettirdiğini söyledi. Küçükali, yeni tip koronavirüs salgını döneminde meslek liselerinde maske ve dezenfektan üretildiğini anımsatarak, meslek liselerinin aynı zamanda kırsalda okuyan öğrencilere de yemek hizmeti sunduğunu belirtti. Taşımalı eğitim veren okullardaki yemeğin kalitesini yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca 2 ay önce gönderilen ödenekle meslek liseleri ve öğretmenevinde mutfak oluşturduklarını anlatan Küçükali, bu mutfaklarda hazırlanan yemeklerin termosların içinde minibüslerle kırsaldaki okullara gönderildiğini ifade etti. Küçükali, "İl genelinde 66 bin taşımalı öğrencimizin yemeğini meslek liselerimiz üretiyor. Gecenin geç saatlerinde okullarına gelen meslek lisesi öğrencilerimiz büyük bir özveriyle bu yemekleri yapıyor." dedi. Öğrencilerin bu yemekleri yaparken aynı zamanda mesleği de tam manasıyla öğrendiğini dile getiren Küçükali, öğrencilerin piyasa için aranan elaman olarak okullardan mezun olduğunu, rahatlıkla otellerde, lokantalarda iş bulabildiklerini ifade etti. Küçükali, öğrencilerin aile ve ülke ekonomisine katkı sağladığını, mezun olduklarında alanlarında tam anlamıyla yetişmiş olduğunu kaydetti.

"Öğrencilerimize en kaliteli yemeği ulaştırıyoruz" Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gürkan Beyaz ise okullarına bu sene kazandırılan yaklaşık 200 metrekarelik alana sahip endüstriyel mutfakta öğrencilerin teorik olarak aldığı eğitimi pratiğe dönüştürdüğünü belirtti. Yiyecek ve içecek alanında eğitim gören 40 öğrencinin Sur ilçesinde taşımalı eğitim gören yaklaşık 6 bin 800 öğrenciye yemek hazırladığını anlatan Beyaz, öğrencilerin bu emekleri karşılığında nakdi destek aldıklarını ifade etti. Beyaz, şunları söyledi: "Öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlıyor, mesleğe de kendilerini daha iyi hazırlıyorlar. Öğrencilerimize en kaliteli yemeği ulaştırıyoruz. Büyük bir özenle hazırlanan yemekleri köydeki öğrencilere ulaştırdığımız için mutluyuz."

"Annemin yaptığı yemeklerin aynısı" Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Aleyna Eroğlu, öğretmenlerinin gözetiminde arkadaşlarıyla taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilere yemek hazırladıklarını belirtti. Okulu bitirdikten sonra iyi bir aşçıbaşı olmayı hedeflediğini dile getiren Eroğlu, şunları söyledi: "Köydeki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yemek hazırlamaktan çok memnunuz. Bir otelde çıkabilecek en iyi ve hijyenik yemeği yapmaya çalışıyoruz. Köydeki kardeşlerimiz yaptığımız yemekleri beğeniyor. Bunun için çok mutluyuz." Yemek ulaştırılan Sur ilçesinin Küçükkadı İlkokulu/Ortaokulu'nda okuyan Semanur Ateş de ablalarının kendileri için hazırladığı yemekleri çok beğendiklerini belirterek, "Evdeki yemekler kadar lezzetli. Annemin yaptığı yemeklerin aynısı. Bakanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : alkışlanacak hizmet meslek liseleri Sur ilçesinin Küçükkadı Diyarbakır
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