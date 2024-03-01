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Mesai arkadaşına karaciğerini bağışladı
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01 Mart 2024 Cuma 07:31:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 07:31:00

Mesai arkadaşına karaciğerini bağışladı

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Kırklareli'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli olarak çalışan Sevgi Demirtaş, geçen yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Donör olabileceğini öğrenen mesai arkadaşı Samet Topuz, Demirtaş'ın sağlığına kavuşması için ona karaciğerini bağışladı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli olarak çalışan 31 yaşındaki Sevgi Demirtaş, geçen yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşının kan ihtiyacı olduğunu öğrenen 25 yaşındaki Samet Topuz, bağış için İstanbul'a gitti. Kan gruplarının uyuşması dolayısıyla donör olabileceğini öğrenen Topuz, arkadaşının sağlığına kavuşması için karaciğerini bağışladı.
Etiketler : sevgi demirtaş samet topuz karaciğer yetmezliği donör bağış
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