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26 Temmuz 2022 Salı 09:49:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 09:50:00

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: AA

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Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye 3,5 kilometrelik hortum çekildi.

Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen helikopterli müdahale, günün ilk ışıklarıyla 3 helikopterle yeniden başladı.

Ekiplerin, zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Etiketler : Toroslar ve Tarsus ilçeleri Topaşır mevkisi Orman Bölge Müdürlüğü
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