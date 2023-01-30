Mersin'de yangın: 5 çocuk kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evin zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan 5 çocuk, dumanları fark edince dama çıkarak çevreden yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken damdaki 5 çocuk kurtarıldı.

Ekiplerce söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Yapılan çalışmada çocukların anne ve babasının olay sırasında evde olmadığı belirlendi.