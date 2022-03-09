09 Mart 2022 Çarşamba 00:50:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 00:50:00
Mersin'de tır yangını
Kaynak: AA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde demir yüklü tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, tırda maddi hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen demir yüklü tır, TEM otoyolu Taşobası mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında tırda maddi hasar oluştu.
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