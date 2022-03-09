Mersin'de tır yangını

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen demir yüklü tır, TEM otoyolu Taşobası mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında tırda maddi hasar oluştu.