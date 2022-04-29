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29 Nisan 2022 Cuma 11:16:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 11:16:00

Mersin'de terör örgütü operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddiasıyla aranan 12 zanlıdan 10'u gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütlerinin yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, 1 Mayıs'ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen 12 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüpheli paket emniyetin kriminal laboratuvarına götürüldü

Zanlılardan Ö.Ş'nin Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametinde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği olduğu iddiası üzerine bölgeye bomba imha uzmanları yönlendirildi.

Ekiplerin aramaları sırasında bina ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Dedektör köpeğin de katıldığı aramada bulunan şüpheli paket, incelenmek üzere emniyetin kriminal laboratuvarına götürüldü.

Adresinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

Emniyetten açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ö.Ş'nin evinde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan çok güçlü plastik patlayıcı ve granül patlayıcı malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheli şahsın eylemini gerçekleştirdikten sonra Yunanistan'a geçerek PKK/KCK terör örgütüne katılacağına yönelik bilgiler elde edildi."

Etiketler : Dedektör köpeği PKK/KCK terör örgütü İl Emniyet Müdürlüğü
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