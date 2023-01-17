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17 Ocak 2023 Salı 09:10:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 09:10:00

Mersin'de otobüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.K'nin kullandığı 21 BA 884 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, R.S. idaresindeki demir profil yüklü 31 AEK 926 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin bilgi aldı.

Yolu bir süre trafiğe kapatan ekipler, otobüste ve kaza yerinde inceleme yaptı.

Çalışmaların ardından otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Etiketler : mersin kaza otobüs tır
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